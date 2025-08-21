Охранник обнес свое место работы и сбежал на внедорожнике в Подмосковье

В Петербурге охранник криптообменника обнес свое место работы на 11 млн рублей

В Санкт-Петербурге 25-летний охранник криптообменника обнес свое место работы на 11 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канала «Mash на Мойке».

По данным канала, россиянин специально устроился в обменный пункт. Он дождался, когда будет хорошая выручка, распылил перцовый баллончик в лицо менеджера и похитил рюкзак с деньгами.

Охранник купил внедорожник Mercedes-Benz и уехал в Московскую область. Однако на автомойке его задержали полицейские. Возбуждено дело о разбое.

