14:26, 21 августа 2025Силовые структуры

Охранник обнес свое место работы и сбежал на внедорожнике в Подмосковье

В Петербурге охранник криптообменника обнес свое место работы на 11 млн рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге 25-летний охранник криптообменника обнес свое место работы на 11 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канала «Mash на Мойке».

По данным канала, россиянин специально устроился в обменный пункт. Он дождался, когда будет хорошая выручка, распылил перцовый баллончик в лицо менеджера и похитил рюкзак с деньгами.

Охранник купил внедорожник Mercedes-Benz и уехал в Московскую область. Однако на автомойке его задержали полицейские. Возбуждено дело о разбое.

Ранее в Москве полицейские задержали 40-летнего местного жителя, укравшего велосипед у женщины.

