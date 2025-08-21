Забота о себе
Опытные в сексе люди дали советы девственникам

Мужчины и женщины, считающие себя опытными в сексе, дали советы девственникам и девственницам. Своими рекомендациями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи подчеркнули, что приемы, которые можно подсмотреть в порнофильмах, скорее всего, не работают в реальной жизни.

Откажитесь от всех ожиданий, сформированных порно. Все совсем не так. Конечно, это приятно, но первый раз — это неловко, и ты не знаешь, что почувствуешь и как поведешь себя. Я нервничал в первый раз с женой и в итоге провозился около 45 минут, прежде чем смог кончить

Patient_Evidence8027пользователь Reddit

Одна женщина напомнила, что думать стоит прежде всего об удовольствии партнера, а не о собственном.

Люди так привыкли думать только о собственном удовольствии, но главное — знать, что другой человек наслаждается твоими прикосновениями. Секс — это танец, в котором вы оба позволяете себе блистать, и ваша хореография делает его хорошим танцем, хорошим шоу. Размеры и приемы не имеют значения, если ты можешь заставить меня стонать, используя гораздо больше навыков, чем просто введение одной части тела

Imaginary-JLoпользовательница Reddit
Также девственников призвали не торопиться и прислушиваться к собственным желаниям, а не к чужому давлению.

Сегодня я разговаривала с 62-летней женщиной, которая без колебаний призналась, что никогда не занималась сексом. Правда это или нет, она была такой же нормальной, как и все остальные люди, которых я встречала, и это не повлияло на мое мнение о ней. Живите по своим меркам, а не по чужим

JSnicketпользовательница Reddit

