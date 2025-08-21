Оскорбивший россиян популярный блогер ответил на обвинения в русофобии

Блогер Эльдар Джарахов извинился за оскорбления россиян в постах 2018 года

Популярный российский блогер Эльдар Джарахов, концерт которого отменили в Алтайском крае из-за его оскорбительных высказываний о соотечественниках, ответил на обвинения в русофобии. В Telegram-канале он написал, что сожалеет о сказанном в 2018 году.

20 августа стало известно, что члены общественной организации «Народный фронт» попросили проверить высказывания Джарахова, назвавшего в 2018 году россиян в соцсети Twitter (новое название — X) «свинорусами». «Путешествую потихоньку, и пока у наших самые грустные *** [лица] в мире. "У наших" в смысле у ваших, *** свинорусы», — говорилось в постах блогера. В обращении общественники назвали блогера русофобом. После этого выступление Джарахова отменили.

Сам же блогер, комментируя произошедшее, заявил, что глубоко сожалеет о том, что он написал более семи лет назад, и извинился за это. «Это было оскорбительно и неправильно. В интернете того времени многие блогеры строили свои образы на гротеске и провокациях, и мне казалось, что подобный юмор в этом контексте будет воспринят как часть роли», — объяснил он.

Джарахов добавил, что никогда не был русофобом, подчеркнув, что очень любит Россию. Кроме того, инфлюэнсер напомнил, что уже извинялся за случившееся в 2021 году.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области отменили концерт стендап-комика Алексея Щербакова по просьбе жителей. Сообщалось, что граждане выразили опасения по поводу политических взглядов юмориста.