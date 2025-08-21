Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:46, 21 августа 2025Интернет и СМИ

Оскорбивший россиян популярный блогер ответил на обвинения в русофобии

Блогер Эльдар Джарахов извинился за оскорбления россиян в постах 2018 года
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @dlgreez

Популярный российский блогер Эльдар Джарахов, концерт которого отменили в Алтайском крае из-за его оскорбительных высказываний о соотечественниках, ответил на обвинения в русофобии. В Telegram-канале он написал, что сожалеет о сказанном в 2018 году.

20 августа стало известно, что члены общественной организации «Народный фронт» попросили проверить высказывания Джарахова, назвавшего в 2018 году россиян в соцсети Twitter (новое название — X) «свинорусами». «Путешествую потихоньку, и пока у наших самые грустные *** [лица] в мире. "У наших" в смысле у ваших, *** свинорусы», — говорилось в постах блогера. В обращении общественники назвали блогера русофобом. После этого выступление Джарахова отменили.

Материалы по теме:
«Посмотрим, а вдруг ты дерьма кусок» Конкурс талантов на YouTube обернулся руганью, скандалами и скукой
«Посмотрим, а вдруг ты дерьма кусок»Конкурс талантов на YouTube обернулся руганью, скандалами и скукой
1 декабря 2018
Кто такой Даня Милохин и как он живет после отъезда из России? Биография и личная жизнь блогера
Кто такой Даня Милохин и как он живет после отъезда из России?Биография и личная жизнь блогера
27 июня 2025

Сам же блогер, комментируя произошедшее, заявил, что глубоко сожалеет о том, что он написал более семи лет назад, и извинился за это. «Это было оскорбительно и неправильно. В интернете того времени многие блогеры строили свои образы на гротеске и провокациях, и мне казалось, что подобный юмор в этом контексте будет воспринят как часть роли», — объяснил он.

Джарахов добавил, что никогда не был русофобом, подчеркнув, что очень любит Россию. Кроме того, инфлюэнсер напомнил, что уже извинялся за случившееся в 2021 году.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области отменили концерт стендап-комика Алексея Щербакова по просьбе жителей. Сообщалось, что граждане выразили опасения по поводу политических взглядов юмориста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Зеленским при одном условии

    Трихолог назвал пять способов уменьшить выпадение волос

    Девочка провалилась в яму на спортплощадке в российском городе

    В России обвинили мигрантов в завозе еще одного инфекционного заболевания

    Боевая подруга «Гречка» раскрыла секреты вербовки от наркозакладок до коктейлей Молотова

    В России заявили о невиданной скорости создания новых самолетов

    В «Зените» прокомментировали слухи об отставке Семака

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Звезда «Служебного романа» назвала себя липовым пенсионером

    Пожар охватил ресторан и десятки тысяч квадратных метров территории в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости