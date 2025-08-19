В российском регионе отменили концерт комика Щербакова по просьбе местных жителей

Концерт популярного российского стендап-комика Алексея Щербакова отменили в Кемеровской области. Как пишет Shot в Telegram, на решение, принятое в российском регионе, повлияли граждане.

Юморист должен был выступить в Доме культуры в городе Междуреченске. Сообщается, что некоторые граждане выразили опасения из-за политической позиции Щербакова и попросили отменить его концерт. Они сочли стендапера оппозиционером и испугались возможных последствий его выступления, отметило Shot. Решение отменить концерт комика приняла городская администрация.

Кроме того, добавило издание, жители города купили менее половины мест в зале.

Ранее стало известно, что Щербаков лишился миллионов рублей. Отмечалось, что комик вложил деньги в мошеннический проект.

Перед этим сообщалось, что Щербакова потребовали оштрафовать на пять миллионов рублей за мат на выступлениях. В итоге суд встал на сторону юмориста.