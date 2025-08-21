Путешествия
19:06, 21 августа 2025
Путешествия

Пассажирка ударила сотрудника авиакомпании из-за отказа в посадке и попала на видео

People: Пассажирка ударила сотрудника Southwest Airlines в аэропорту Орландо
Елизавета Гринберг (редактор)

Пассажирка ударила сотрудника авиакомпании Southwest Airlines в аэропорту американского города Орландо из-за отказа в посадке и попала на видео. Его публикует издание People.

Инцидент произошел 14 августа. На опубликованных кадрах видно, как женщина набрасывается на представителя авиаперевозчика и ударяет его ногой в живот. Он успевает отбежать и не отвечает на агрессию, и тогда разъяренная пассажирка решает разбить рукой монитор его компьютера у выхода на посадку. После этого туристка стала кричать на других пассажиров аэропорта и требовать вызвать полицию.

Уточняется, что 46-летняя женщина устроила скандал из-за того, что не попала в резервные списки трех рейсов. Сотрудники авиакомпании не допустили ее к посадке на борт. После инцидента с нападением ее арестовала полиция.

Ранее российские туристы устроили скандал в аэропорту Шереметьево из-за 12-часовой задержки рейса в Египет. Инцидент попал на видео.

