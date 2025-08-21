Первая женщина-капитан атомного ледокола поделилась эмоциями после назначения

Первая женщина-капитан атомного ледокола Старовойтова гордится своим назначением

Первая в мире женщина-капитан атомного ледокола Марина Старовойтова в беседе с RT поделилась своими эмоциями после назначения.

«Я очень радуюсь, горжусь. Это величайшее доверие, о котором каждый судоводитель мечтает», — отметила она, добавив, что прошла большой путь.

Девушкам, которые думают работать на ледоколе, она посоветовала учиться и идти за своей мечтой.

«Нужно прежде всего искренне любить свою профессию и верить в себя», — заявила Старовойтова.

О назначении Старовойтовой капитаном «российского атомного ледокола «Ямал» объявили на торжественной церемонии в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде. Ранее Старовойтова работала старшим помощником капитана «Ямала». Капитанский знак она получила из рук ветерана атомного ледокольного флота и легендарного капитана ледокола «Арктика», первопроходца Северного полюса, капитана ледоколов «Ленин» и «Россия», капитана дальнего плавания Александра Баринова.