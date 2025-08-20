Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:44, 20 августа 2025Экономика

Женщину впервые назначили капитаном атомного ледокола

Женщину впервые назначили капитаном ледокола: ей стала Марина Старовойтова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Атомный ледокол «Ямал»

Атомный ледокол «Ямал». Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Капитаном российского атомного ледокола «Ямал» назначили Марину Старовойтову. Об этом сообщает ТАСС.

Это первый случай, когда женщина стала капитаном атомохода. О назначении Старовойтовой капитаном «Ямала» объявили на торжественной церемонии в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде.

«Встречайте первую в истории женщину — капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!» — сказал ведущий мероприятия.

Ранее Старовойтова работала старшим помощником капитана «Ямала». Капитанский знак она получила из рук ветерана атомного ледокольного флота и легендарного капитана ледокола «Арктика», первопроходца Северного полюса, капитана ледоколов «Ленин» и «Россия», капитана дальнего плавания Александра Баринова.

Ранее россиянкам предложили работать из дома во время менструации. С таким предложением выступила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Раде придумали способ не выводить войска из Донбасса

    В российском городе пожаловались на нашествие летучих мышей

    В РПЦ допустили восстановление станцевавших на фоне храма студенток в случае их раскаяния

    Жители российского города пожаловались на фекальное озеро

    Стало известно об отношении европейских лидеров к переговорам по Украине

    ВСУ перебросили под Покровск элитный спецбатальон БПЛА

    Женщину впервые назначили капитаном атомного ледокола

    Конституционный суд отказался приравнивать сожительство к официальному браку

    На Украине решили «дерусифицировать» Успенский собор

    В российском городе остановку всмятку раздавило упавшим деревом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости