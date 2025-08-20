Женщину впервые назначили капитаном атомного ледокола

Женщину впервые назначили капитаном ледокола: ей стала Марина Старовойтова

Капитаном российского атомного ледокола «Ямал» назначили Марину Старовойтову. Об этом сообщает ТАСС.

Это первый случай, когда женщина стала капитаном атомохода. О назначении Старовойтовой капитаном «Ямала» объявили на торжественной церемонии в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде.

«Встречайте первую в истории женщину — капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!» — сказал ведущий мероприятия.

Ранее Старовойтова работала старшим помощником капитана «Ямала». Капитанский знак она получила из рук ветерана атомного ледокольного флота и легендарного капитана ледокола «Арктика», первопроходца Северного полюса, капитана ледоколов «Ленин» и «Россия», капитана дальнего плавания Александра Баринова.

