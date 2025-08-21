Наука и техника
18:32, 21 августа 2025

Google представила убийцу iPhone 17

Google анонсировала смартфоны Pixel 10 — с чипом Tensor G5 и тройной камерой
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Made by Google / YouTube

Корпорация Google представила новые смартфоны серии Pixel 10. Запись презентации доступна на YouTube.

В линейку конкурента Apple вошли четыре устройства, которые называют «убийцами iPhone». Фирма представила Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и складной аппарат Pixel 10 Pro Fold. Базовый Pixel 10 вышел с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Tensor G5, 12 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти. Телефон оснащен камерой с объективами разрешением 50, 48 и 13 мегапикселей, у него есть аккумулятор емкостью 4970 миллиампер-часов.

Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL получили экран на 6,3 и 6,8 дюймов соответственно. У них 16 гигабайт оперативной памяти и одинаковая камера — с объективами разрешением 50, 48 и 48 мегапикселей. Pixel 10 Pro имеет батарею емкостью 4870 миллиампер-часов, Pixel 10 Pro XL — 5200 миллиампер-часов.

Складной Pixel 10 Pro Fold получил защищенный от воды и пыли по стандарту IP68 корпус. У аппарата два экрана — внутренний на 8 дюймов и внешний на 6,4 дюйма. Девайс имеет 16 гигабайт оперативной и минимум 256 гигабайт встроенной памяти. Камера получила три объектива — разрешением 48, 10,5 и 10,8 мегапикселей. Флагман вышел с батареей емкостью 5015 миллиампер-часов.

Стоимость Google Pixel 10 начинается с 799 долларов (64 тысячи рублей), Pixel 10 Pro — 999 долларов (80 тысячи рублей), Pixel 10 Pro XL — 1199 долларов (96 тысячи рублей), Pixel 10 Pro Fold — 1799 долларов (144 тысячи рублей).

Ранее аналитики Morgan Stanley заявили, что Apple увеличит поставки смартфонов в осенне-зимний сезон из-за повышенного спроса.

