16:20, 20 августа 2025Наука и техника

iPhone предсказали высокие продажи

Morgan Stanley: Продажи iPhone вырастут из-за спроса и выхода новых моделей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Корпорация Apple увеличит поставки смартфонов в осенне-зимний сезон из-за повышенного спроса. Об этом сообщает профильное издание AppleInsider со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.

В аналитической записке говорится, что в июне по всему миру зафиксировали высокие продажи iPhone, из-за чего их запасы на складах почти иссякли. В этой связи специалисты скорректировали свой прогноз относительно поставок смартфонов Apple в сентябре — с 50 до 55 миллионов экземпляров.

Авторы отчета предсказали, что в декабре Apple поставит на рынок от 76 до 95 миллионов устройств. Также во второй половине 2025 года компания должна произвести 80–85 миллионов девайсов серии iPhone 17. Для сравнения, в 2024-м корпорация произвела около 84 миллионов смартфонов линейки iPhone 16.

Аналитики Morgan Stanley заметили, что поставки выросли в том числе из-за снижения рисков введения высоких пошлин, также краткосрочное давление со стороны регулирующих органов на компанию оказалось менее значимым, чем ожидалось. В заключение эксперты заявили, что акции Apple будут стоить 173-284 доллара в 2026 году.

В конце августа Великобритания отозвала претензии к Apple, согласно которым она требовала корпорацию раскрыть личные данные пользователей. Власти США сообщили, что урегулировали эту проблему с британскими коллегами.

    Все новости