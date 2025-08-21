Гидрометцентр: В Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности из-за ливня

В Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Желтый» уровень погодной опасности введен в Подмосковье из-за ливней. 22 августа в регионе ожидаются дожди, местами сильные. Предупреждение будет действовать с полудня до девяти часов вечера.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о начале «холодного вторжения» на северо-западе и европейской части России. Ночь 21 августа оказалась одной из самых холодных с начала лета. Холодные потоки проникли вплоть до северных районов Смоленской, Тверской и Ярославской областей, где температура опустилась до плюс 3-6 градусов.

Основной очаг холода сформировался над югом Карелии и севером Ленобласти, где местами столбики термометров приблизились к нулевой отметке. Самым холодным местом всей Европейской России стал поселок Ладва, где ночной минимум составил минус 2 градуса.