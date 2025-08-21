В Россию началось холодное вторжение

Синоптик Леус: На Северо-Запад и Европейскую часть страны пришел холод

На Северо-Западе и части Европейской России началось «холодное вторжение», сообщил у себя в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Минувшая ночь в северо-западных регионах России стала одной из самых холодных за прошедшую часть лета. Кроме того, активный циклонический вихрь обеспечил поступление в континентальную часть Европейской России порции не по сезону холодного воздуха, которая проникла до северных районов Смоленской, Тверской и Ярославской областей, понижая там температуру до плюс 3-6 градусов.

Но основной очаг холода сформировался над югом Карелии и севером Ленинградской области. В Ленинградской области минимальная температура воздуха местами опустилась ниже плюс 1 градуса. В Карелию пришли первые заморозки — ниже нуля температура опустилась в городе Олонец, там термометры показывали от минус 0,3, до минус 1,1 градуса. Самым холодным местом не только Карелии, но и всей Европейской России, стал поселок Ладва, там ночной минимум составил минус 2 градуса.

Холодно было и в других регионах Северо-Запада — в Архангельской области температура воздуха опускалась ниже минус 1 градуса, в Псковской и Мурманской ниже плюс 2 градусов, в Вологодской и Новгородской — ниже плюс 3 градусов.

В ночь на пятницу, 22 августа, похолодание распространится дальше на юг. В Тверской, Ярославской и Костромской областях ожидается до плюс 1-6 градусов, в Смоленской, Калужской, Московской и Владимирской до плюс 3-8 градусов.

Ранее едущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что после 25 августа в Москву вернется летняя погода.