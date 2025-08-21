Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:13, 21 августа 2025Бывший СССР

Подробности работы «моста Трампа» раскрыли

Пашинян: Компания для контроля над «мостом Трампа» будет управлять бизнесом
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aaron Schwartz / Globallookpress.com

Компания, которую Армения и Соединенные Штаты Америки создадут для контроля над Зангезурским коридором, получившим название «мост [президента США Дональда] Трампа», будет управлять бизнесом. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Armenpress в Telegram.

«Армяно-американская компания будет не контролировать эту дорогу, а управлять ею, то есть будет осуществлять управление бизнесом», — подтвердил политик.

Пашинян добавил, что Ереван никогда не собирался препятствовать сообщению в Зангезурском коридоре, который соединяет Азербайджан и Нахичевань через Армению.

Ранее Армения и США договорились с Ираном по одному вопросу. Сообщалось, что Ереван и Вашингтон создадут учитывающий интересы Ирана проект «моста Трампа».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска сбросили на объекты ВСУ трехтонную авиабомбу

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Появились подробности о введении новых программ в российских автошколах

    Банк России сообщил о замедлении инфляции в большинстве регионов страны

    Подробности работы «моста Трампа» раскрыли

    В России ответили на согласие офиса Зеленского с фактической потерей территорий

    В российском городе коммунисты возмутились Лениным в кустах

    Постсоветского лидера предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

    Канадский хоккеист оценил жизнь в России

    Раскрыты подробности задержания подозреваемого в подрыве «Северного потока» украинца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости