Армения и США договорились с Ираном по одному вопросу

Армения и США создадут учитывающий интересы Ирана проект «маршрута Трампа»
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Армения и США создадут совместную компанию для контроля над «мостом Трампа». Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян, передает Minval в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что «условия согласованы с Ираном, а его опасения по безопасности учтены».

Ранее замглавы Корпуса стражей исламской революции Ирана по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян повторили ошибку президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Баку и Ереван «дорого заплатят за свой недостойный поступок».

Позднее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи прокомментировал эту ситуацию. Он опроверг информацию об о возможных угрозах «маршруту Трампа» в Зангезурском коридоре со стороны Тегерана и указал на добрососедские отношения Ирана и Армении.

