Подтвержден статус смотрящего за «Крестами» от вора в законе Дато Свана

Суд Петербурга назначил 11 лет колонии смотрящему за СИЗО вору в законе Квициани

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор гражданину Республики Абхазия Денису Квициани (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), признанному виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городской прокуратуре.

Подсудимый также признан виновным в вымогательстве, организации деятельности экстремистской организации и ее финансировании. Он получил 11 лет и 5 дней лишения свободы в колонии строгого режима.

Вор в законе Квициани (Денис Сван или Денис Абхаз) три года назад сидел в СИЗО «Кресты» за вымогательство и там его назначил смотрящим другой обладатель «королевского» статуса Давид Герлиани, пишет «Фонтанка». По данным «Интерфакса», абхаз стал положенцем с подачи вора в законе Чачибая (Дато Сван).

Суд установил, что Квициани с 2019 по 2022 год находился в разных следственных изоляторах и создал в них ячейки АУЕ (движение признано в РФ экстремистской организацией и запрещено). Он пополнял общак и распространял среди заключенных воровские порядки. У одного из них Квициани вымогал 750 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Республики Коми вынес второй приговор вору в законе Юрию Пичугину, осужденному на пожизненный срок за преступления, совершенные по его указанию группировкой «Пичугинская».