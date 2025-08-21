Экономика
08:17, 21 августа 2025

Поставки российского меда в страну БРИКС достигли максимума

Статслужба КНР: Импорт российского увеличился почти в пять раз
Кирилл Луцюк

Фото: Global Look Press

В июле 2025 года Россия смогла почти в пять раз увеличить поставки натурального меда на китайский рынок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистическую службу КНР.

Импорт данной продукции оценили в 256,6 тысячи долларов. Это максимальный показатель с апреля 2023 года и в 4,8 раза больше, чем года назад. Если сравнивать с июньскими значениями, то рост составит 1,8 раза. В физическом выражении поставки увеличились вдвое, до 90 тонн.

С января по июль Россия продала Китаю меда на 1,2 миллиона долларов. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, в списке основных стран — поставщиков меда на китайский рынок РФ заняла третье место. Новая Зеландия экспортировала в КНР меда на 3,3 миллиона долларов, а Австралия на 701 тысячу долларов.

В конце мая появился прогноз, что производство меда в России может упасть из-за неурожая. Причиной такого развития событий называют сокращение числа растений-медоносов и снижение рентабельности бизнеса.

