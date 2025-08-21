Россия
07:43, 21 августа 2025Россия

Появились кадры из атакованной ВСУ Ростовской области

В сети опубликовали кадры пожара в атакованной ВСУ Ростовской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Ростовской области, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников. Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах видно пожар в небе, который постепенно разгорается. На ролике также слышны звуки взрывов — предположительно, работают средства противовоздушной обороны.

Как ранее сообщал губернатор Юрий Слюсарь, в Новошахтинске при атаке беспилотников загорелось промышленное предприятие. Данных о пострадавших нет.

По информации Минобороны, за ночь над Ростовской областью сбили 21 летательный аппарат. Помимо этого, под удар также попали Воронежская, Белгородская, Калужская, Брянская, Орловская, Курская и Тульская области, а также Крым и Черное море.

