Президент Литвы заявил о готовности отправить войска на Украину

Науседа: Литва готова отправить на Украину войска, но пока говорить об этом рано
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Литва готова отправить на Украину войска и военную технику, однако пока об этом говорить рано. Об этом заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа, передает РИА Новости.

«Мы готовы предоставить миротворческие войска, насколько это позволяет мандат сейма, а также нашу военную технику. Пока мы только декларировали это. Может случиться, например, что необходимости в отправке войск не будет, поскольку важнее будет создать другие мощности, и, возможно, от нас попросят чего-то другого», — отметил Науседа.

Президент Литвы добавил, что речь может идти о нескольких сотнях военных, как это было во время участия литовских военнослужащих в военной миссии в Афганистане. При этом глава государства подчеркнул, что обсуждать отправку войск в настоящее время рано, так как «коалиция желающих» только определила свою задачу при урегулировании конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что две граничащие с Россией страны НАТО захотели отправить на Украину войска. О соответствующей инициативе заявили Эстония и Литва.

