Забота о себе
12:31, 21 августа 2025Забота о себе

Привычку полежать после еды назвали фактором риска развития угрожающей жизни патологии

Врач Павлова: Отдых после еды вызывает грыжу пищеводного отверстия диафрагмы
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom  

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила россиян, что отдых после еды повышает риск развития сразу нескольких патологий, одно из которых даже угрожает жизни. Об этом она написала в Telegram-канале.

По словам врача, из-за привычки полежать после еды у человека может возникнуть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. «Часть желудка и даже нижний отдел пищевода могут смещаться в грудную полость. В тяжелых случаях возможны желудочно-кишечные кровотечения — уже угроза жизни», — написала она.

Кроме того, продолжила медик, в положении лежа желудочный сок легче забрасывается в пищевод, раздражая слизистую. Этот процесс она назвала существенным фактором риска появления изжоги, отрыжки и неприятного привкуса во рту. К тому же организм в лежачем положении работает хуже, поэтому еда будет плохо перевариваться, что вызывает вздутие и тяжесть в животе и нарушает сон, заключила Павлова.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Констанденков рассказал о продуктах, которые приводят к запору. Он призвал при данной проблеме исключить из рациона фастфуд.

