Привычку полежать после еды назвали фактором риска развития угрожающей жизни патологии

Врач Павлова: Отдых после еды вызывает грыжу пищеводного отверстия диафрагмы

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила россиян, что отдых после еды повышает риск развития сразу нескольких патологий, одно из которых даже угрожает жизни. Об этом она написала в Telegram-канале.

По словам врача, из-за привычки полежать после еды у человека может возникнуть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. «Часть желудка и даже нижний отдел пищевода могут смещаться в грудную полость. В тяжелых случаях возможны желудочно-кишечные кровотечения — уже угроза жизни», — написала она.

Кроме того, продолжила медик, в положении лежа желудочный сок легче забрасывается в пищевод, раздражая слизистую. Этот процесс она назвала существенным фактором риска появления изжоги, отрыжки и неприятного привкуса во рту. К тому же организм в лежачем положении работает хуже, поэтому еда будет плохо перевариваться, что вызывает вздутие и тяжесть в животе и нарушает сон, заключила Павлова.

