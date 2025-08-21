Мир
19:28, 21 августа 2025

Путин встретится с президентом одной страны в кратчайшие сроки

Президент Сербии Вучич сообщил о встрече с Путиным в кратчайшие сроки
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в «кратчайшие сроки» у него состоится встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом политик написал в аккаунте в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы обсудили все темы, представляющие интерес для России и Сербии, особенно в свете предстоящей встречи на высшем уровне между лидерами двух стран, которая должна состояться уже в кратчайшие сроки», — заявил сербский лидер по итогам переговоров с послом РФ в республике Александром Боцаном-Харченко.

Глава государства добавил, что в ходе беседы с дипломатом подчеркнул приверженность развитию дружественных российско-сербских отношений. Также он выразил «полную решимость» сохранить мир и политическую стабильность на Западных Балканах «в частности, в Боснии и Герцеговине».

12 августа Вучич назвал глупостями сообщения о планах уволить пророссийских политиков под давлением Запада, что позволило бы стране присоединиться к санкционному режиму против Москвы.

