Пытавшемуся покончить с собой в российском СИЗО диверсанту вынесли приговор

В Петербурге суд приговорил к 16 годам пытавшегося покончить с собой диверсанта

В Санкт-Петербурге Первый Западный окружной военный суд приговорил 29-летнего уроженца Казахстана к 16 годам лишения свободы. Об этом пишет «Фонтанка».

Первые четыре года мужчина проведет к тюрьме, а остальной срок будет отбывать в колонии. Его признали виновным по семи статья, среди которых 281 («Диверсия») и 30, 205 («Покушение на теракт») УК РФ. За время нахождения в СИЗО осужденный пытался покончить с собой.

По версии следствия, осужденный после обучения у террористов приехал в Россию с легендой о работе. В конце сентября — начале октября 2023 года он поджег одну вышку сотовой связи в Мурино, еще две в Петербурге, а также распределительный щит и кабель питания на Полюстровском проспекте. Правоохранители также считают, что 1 октября 2023 года подсудимый передал координаты нефтеперерабатывающего комплекса в Невском районе представителю иностранной разведки. После этого на предприятие произошла атака беспилотников.

