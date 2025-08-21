Мир
12:05, 21 августа 2025МирЭксклюзив

Раскрыта роль США в возможных гарантиях безопасности Украины

Политолог Дудаков: США не станут брать на себя обязательства по защите Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

США не станут брать на себя какие-либо обязательства по защите Украины в рамках предоставления гарантий безопасности, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, потенциальные соглашения будут носить расплывчатый характер.

«Если мы говорим про какие-то конкретные гарантии безопасности, то Соединенные Штаты не будут брать на себя никаких обязательств по защите Украину в будущем. То есть, если они заключат какие-то соглашения с Украиной:, то они будут носить такой абстрактный, расплывчатый характер. Подразумевающий, что США могут защищать Украину, могут не защищать. Но скорее всего не будут», — сказал политолог.

Вместе с тем, по словам Дудакова, США готовы пообещать европейцам воздушную поддержку в случае, если они смогут собрать свой миротворческий контингент и отправить его на Украину.

«Но далеко не факт, что этот контингент будет куда-то отправлен. Не говоря уже о том, что для России это неприемлемо. В таком случае говорить и о воздушных гарантиях безопасности со стороны США тоже не приходится», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Пентагон не планирует играть большую роль в предоставлении Киеву гарантий безопасности. Такую позицию изложил заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.

