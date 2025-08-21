Экономика
Раскрыты неожиданные последствия купания в цветущих водоемах

Врач Сережина: Купание в цветущих водоемах опасно для печени и нервной системы
Купание в цветущих водоемах опасно для печени, кожи и нервной системы. Неожиданные последствия плавания в прудах или дачных бассейнах раскрыла врач — эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина в беседе с РИАМО.

Сигналом опасности должен стать сине-зеленый цвет — если вода приобрела такой оттенок, то купаться в ней опасно. За окрашивание водоема отвечают цианобактерии, которые в благоприятных условиях выделяют пигменты и токсины. Эти соединения поражают нервную систему, печень, вызывают раздражение кожи и могут быть канцерогенными, предупредила Сережина.

«Если на дачном участке есть бассейн, стоит учитывать, что в его стоячей воде также могут легко развиваться цианобактерии. Если на стенках появляется зеленый налет или вода приобретает сине-зеленый оттенок, купаться в таком бассейне нельзя — нужна обязательная обработка», — подчеркнула врач.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на неизвестную жидкость в пруду. Жижа с белым налетом растянулась по пруду, у берегов и вокруг трубы, через которую может стекать в реку Тулу, приток Оби. Речь шла о сбросе стоков химического происхождения.

