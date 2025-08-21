Силовые структуры
10:08, 21 августа 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о похищенных иностранцем в России секретных документах

Похищенные иностранцем секретные документы принадлежат работнику российского ВПК
Похищенные иностранцем, работающим на СБУ, секретные документы принадлежат работнику российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации правоохранителей, секретные документы — это материалы служебного характера, добытые в результате нападения на одного из секретоносителей российского ВПК.

По данным агентства, фигурант рассказал на допросе, что изъял документы и телефон силовика из тайника, расположенного в Курганской области. Он должен был переправить их на Украину. действовал по указанию родного брата, который проживает на Украине и является агентом СБУ.

Ранее сообщалось, что мужчина действовал по указанию родного брата, который проживает на Украине и является агентом СБУ. Его задержали в Дагестане, на границе России и Азербайджана.

