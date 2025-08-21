Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:01, 21 августа 2025Наука и техника

Рассекречены планы Гитлера по разрушению Сталинграда

ФСБ рассекретила документы вермахта о бомбардировке Сталинграда
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Разрушенная площадь Павших борцов в Сталинграде.

Разрушенная площадь Павших борцов в Сталинграде.. Фото: Эммануил Евзерихин / РИА Новости

Управление ФСБ России по Волгоградской области рассекретило документы верховного командования вермахта о подготовке к бомбовым ударам по Сталинграду и области летом 1942 года. Адольф Гитлер планировал заблаговременно разрушить город, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задачи немецкой авиации прописали в директиве командования № 41 от 5 апреля 1942 года. В ней сказано, что армия должна дойти до Сталинграда или по крайней мере вырвать его из числа промышленных центров и логистических узлов. Более точные указания дали в директиве № 45 от 23 июля 1942 года.

«Особенно большое значение имеет заблаговременное разрушение города Сталинград. Кроме того, следует при случае производить налеты на Астрахань; движение судов в нижнем течении Волги должно быть парализовано путем сбрасывания мин», — говорится в документе.

Материалы по теме:
«Немцы метались, стараясь уйти» 22 подбитых танка в час: как воевали в Великую Отечественную лучшие советские танкисты
«Немцы метались, стараясь уйти»22 подбитых танка в час: как воевали в Великую Отечественную лучшие советские танкисты
20 августа 2021
Громадная глупость Гитлера. Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Громадная глупость Гитлера.Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
20 мая 2021

23 августа люфтваффе начали массированную бомбардировку Сталинграда. В ходе атаки было уничтожено более половины жилого фонда. Самолеты сбрасывали фугасные и зажигательные бомбы. Эта бомбардировка считается отправной точкой героической обороны города.

В июне 2024 года на портале «История.рф» опубликовали документы о помиловании отцом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Эрнстом Альбрехтом члена НСДАП и СС, нацистского преступника Эриха Густава Шарфеттера, причастного к расправам в концлагере на территории СССР во время Великой Отечественной войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Зеленским при одном условии

    Трихолог назвал пять способов уменьшить выпадение волос

    Девочка провалилась в яму на спортплощадке в российском городе

    В России обвинили мигрантов в завозе еще одного инфекционного заболевания

    Боевая подруга «Гречка» раскрыла секреты вербовки от наркозакладок до коктейлей Молотова

    В России заявили о невиданной скорости создания новых самолетов

    В «Зените» прокомментировали слухи об отставке Семака

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Звезда «Служебного романа» назвала себя липовым пенсионером

    Пожар охватил ресторан и десятки тысяч квадратных метров территории в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости