Рассекречены планы Гитлера по разрушению Сталинграда

ФСБ рассекретила документы вермахта о бомбардировке Сталинграда

Управление ФСБ России по Волгоградской области рассекретило документы верховного командования вермахта о подготовке к бомбовым ударам по Сталинграду и области летом 1942 года. Адольф Гитлер планировал заблаговременно разрушить город, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задачи немецкой авиации прописали в директиве командования № 41 от 5 апреля 1942 года. В ней сказано, что армия должна дойти до Сталинграда или по крайней мере вырвать его из числа промышленных центров и логистических узлов. Более точные указания дали в директиве № 45 от 23 июля 1942 года.

«Особенно большое значение имеет заблаговременное разрушение города Сталинград. Кроме того, следует при случае производить налеты на Астрахань; движение судов в нижнем течении Волги должно быть парализовано путем сбрасывания мин», — говорится в документе.

23 августа люфтваффе начали массированную бомбардировку Сталинграда. В ходе атаки было уничтожено более половины жилого фонда. Самолеты сбрасывали фугасные и зажигательные бомбы. Эта бомбардировка считается отправной точкой героической обороны города.

