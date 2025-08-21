ВСУ стали почти полностью полагаться на Запад в одном вопросе

РИА Новости: ВСУ стали почти полностью полагаться на Запад в вопросах разведки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали почти полностью полагаться на Запад в вопросах разведки. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«В настоящий момент вся разведывательная деятельность ВСУ основывается в большинстве своем на обмене сведениями с [западными] партнерами», — указал источник агентства.

По словам собеседника РИА Новости, в случае, если Соединенные Штаты перестанут оказывать Украине поддержку разведданными, ВСУ «останутся ни с чем».

Ранее стало известно, что генеральный штаб ВСУ опубликовал искаженную информацию о том, что украинская армия якобы заняла населенный пункт Бессаловка. Как указал представитель российских силовых структур, огромные потери и неспособность изменить ситуацию на фронте заставляют командование ВСУ искать этому оправдания и придумывать «победы».

