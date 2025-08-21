Россия
14:40, 21 августа 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о статусе новых регионов России

Сенатор Климов: Признание Киевом новых регионов России необязательно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Необходимости в том, чтобы кто-то признавал в юридическом смысле новые регионы российскими, нет, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Таким образом он высказался в беседе с «Лентой.ру» о нежелании Киева согласиться с вхождением в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что юридически не будет признавать присоединение новых регионов и республики Крым к России.

Нет необходимости в юридическом смысле, чтобы наши собственные территории кто-то признавал российскими. Мы их уже считаем российскими, так написано в нашей Конституции. Поэтому два государства это признают, 22 государства признает, все 200 государств это признают — для нас юридического значения это не имеет

Андрей Климовсенатор

Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что в советское время США не признавали юридически вхождение в состав Советского Союза Прибалтики, однако в этом отношении не возникало ни одной проблемы.

«Что они там считают, не считают — есть территория Российской Федерации, так записано в нашей Конституции. Мы ее будем защищать и обеспечивать также, как и все остальные территории нашей страны. Для нас нет никакого отличия, Херсонская это область, ДНР ли это или это Республика Татарстан или, допустим, Приморский край. Для нас это все Российская Федерация. И поскольку мы ядерная сверхдержава, в практическом плане в этом, никто, надеюсь, сомневаться не будет», — указал Климов.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских и европейских чиновников сообщала, что Киев готов рассмотреть вопрос о признании контроля армии России над новыми регионами. При этом, по ее данным, Украина не собирается предоставлять юридическое признание этих территорий за Россией.

    Обсудить
