Зеленский высказался о статусе неподконтрольных территорий

Зеленский заявил, что Киев не признает контроль России над территориями
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сохраняет неизменную позицию в отношении неподконтрольных территорий. Его слова передает «РБК-Украина».

«Украина точно юридически не будет признавать оккупацию (имеется в виду присоединение новых регионов и республики Крым к РФ — прим. «Ленты.ру») своих территорий Россией», — сказал политик.

При этом Зеленский отметил, что обсуждение возможных шагов Киева в этом вопросе станет возможным после того, как Украине будет понятна позиция Москвы.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских и европейских чиновников сообщала, что Киев готов рассмотреть вопрос о признании контроля армии России над новыми регионами. При этом, по ее данным, Украина не готова предоставить юридическое признание этих территорий за Россией.

