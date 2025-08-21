Бывший СССР
Родные военнослужащих ВСУ решили выйти на протест в Киеве

Фото: Stringer / Reuters

82-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла такие масштабные потери, что родственники бойцов решили выйти на протест в Киеве. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«Родственники погибших и пропавших без вести боевиков 82-й бригады намерены выйти на митинг с требованием добиться хоть какой-то информации о своих мужьях, сыновьях и братьях», — указал собеседник агентства. По словам представителя силовых структур, акцию под лозунгом «Мы никогда не прекратим поиск» планируется провести в субботу, 23 августа.

Он уточнил, что командование ВСУ использовало личный состав бригады в качестве «пожарных команд» и затыкало ими дыры в обороне, чем и вызваны огромные потери. В настоящее время бригада находится на восстановлении боеспособности и почти не принимает активного участия в сражениях, добавил собеседник РИА Новости.

Ранее родственники бойцов ВСУ обвинили командование 158-й отдельной механизированной бригады в использовании военнослужащих как живого щита в боях в Сумской области. По мнению родных, украинское командование бросило личный состав на убой в Сумской области, в то время как «элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена».

