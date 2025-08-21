Россия перестала покупать картофель у постсоветской республики

Статслужба Грузии: В июле прекратились поставки картофеля на российский рынок

Спустя девять месяцев непрерывных покупок Россия перестала импортировать грузинский картофель. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу Грузии.

Отмечается, что пика поставки достигли в апреле 2025 года. Однако в июле Грузия впервые не сообщила об экспорте данного продукта в РФ. Причиной такого развития событий могли стать надежды российских властей на более удачный, чем в прошлом году, урожай картофеля.

Ранее сообщалось, что с января по июль 2025 года поставки картофеля из Китая в Россию увеличились в 4,4 раза. За семь месяцев КНР экспортировала в РФ этого продукта на 56,3 миллиона долларов. В перечне основных покупателей китайского картофеля Россия заняла второе место.

По итогам второго месяца лета сельскохозяйственные организации в России отгрузили 123,5 тысячи тонн картофеля, что на 22,3 процента меньше, чем годом ранее.