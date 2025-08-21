Россия перестала покупать картофель у постсоветской республики

Спустя девять месяцев непрерывных покупок Россия перестала импортировать грузинский картофель. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу Грузии.
Отмечается, что пика поставки достигли в апреле 2025 года. Однако в июле Грузия впервые не сообщила об экспорте данного продукта в РФ. Причиной такого развития событий могли стать надежды российских властей на более удачный, чем в прошлом году, урожай картофеля.
Ранее сообщалось, что с января по июль 2025 года поставки картофеля из Китая в Россию увеличились в 4,4 раза. За семь месяцев КНР экспортировала в РФ этого продукта на 56,3 миллиона долларов. В перечне основных покупателей китайского картофеля Россия заняла второе место.
По итогам второго месяца лета сельскохозяйственные организации в России отгрузили 123,5 тысячи тонн картофеля, что на 22,3 процента меньше, чем годом ранее.