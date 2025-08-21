Россия стала покупать больше часов у страны БРИКС

Статслужба КНР: Поставки часов в Россию выросли в три раза

За январь-июль 2025 года поставки часов и часовых механизмов из Китая в Россию увеличились почти в три раза. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу КНР.

Оказалось, что за январь-июль Россия купила у Китая этой продукции на 208,1 миллиона долларов, или в 2,8 раза больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Июльские поставки оцениваются в 41,4 миллиона долларов. В основном Китай поставлял в Россию таймеры (181,8 миллиона долларов), наручные и карманные часы не из драгоценных металлов (19,5 миллиона), стационарные часы, ремешки для часов (1,4 миллиона) и переключатели с часовым механизмом (915 тысяч долларов).

В списке основных импортеров китайских часов Россия занимает второе место. В пятерке главных покупателей также оказались США (246,3 миллиона долларов), Япония (117,4 миллиона), Швейцария (108,5 миллиона) и Малайзия (81,3 миллиона).

В начале августа, после того как США ввели почти 40-процентные пошлины на импорт из Швейцарии, акции ее производителей часов класса люкс обрушились. Есть прогнозы, что экспорт этих товаров рухнет до самого низкого с начала пандемии в 2020 году уровня. Аналитики опасаются разрушительных последствий для многих местных брендов.