Россия вернула Украине троих детей и инвалида

Львова-Белова сообщила о возвращении Украине троих детей

Россия вернула Украине троих детей, а также взрослого с инвалидностью. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram.

По ее словам, с родственниками на Украине воссоединятся два мальчика в возрасте 8 и 15 лет, а также 6-летняя девочка. «Истории у всех разные: один мальчик жил в России у дяди, другой — у бабушки, на Украине их ждут мамы. Девочка после смерти мамы осталась с двоюродной бабушкой, на Украине живет ее папа», — рассказала омбудсмен.

Она поблагодарила за помощь власти Катара, а также Международный Комитет Красного Креста и представителей профильных ведомств.

По данным Львовой-Беловой, при содействии ее аппарата к семьям вернулись 26 детей из России и 115 детей с Украины.

Ранее к родным вернулась 11-летняя девочка из Донецкой народной республики (ДНР), временно находившаяся на Украине. До 2022 года она проживала с матерью под Донецком, однако после начала спецоперации ребенка отвезли к родственникам на Украину. В результате из-за трудностей с оформлением документов женщина несколько лет не могла вернуть дочь.