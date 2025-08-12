Россия
Россия вернула находившуюся на Украине 11-летнюю девочку

Львова-Белова: Временно жившая на Украине девочка встретилась с матерью в России
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
11-летняя девочка из Донецкой народной республики (ДНР), временно находившаяся на Украине, воссоединилась с матерью в России. Об этом сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет РИА Новости.

По словам омбудсмена, до 2022 года девочка проживала с матерью под Донецком, однако после начала специальной военной операции (СВО) ее отвезли к родственникам на Украину. В результате из-за трудностей с оформлением документов женщина несколько лет не могла вернуть дочь.

12 августа девочка встретилась с матерью. Процедура прошла при гуманитарном посредничестве Катара и Международного комитета Красного Креста.

По последним данным, аппарат детского омбудсмена помог в воссоединении 112 детей из 88 семей на Украине и в других странах, а также 26 детей из 18 семей с близкими в России.

Ранее Львова-Белова рассказала о возвращении Украине 11 детей, разлученных со своими семьями. По словам омбудсмена, один из мальчиков жил в России с матерью, однако захотел переехать на Украину к отцу, а одна из девочек — наоборот, захотела на Украину к матери.

