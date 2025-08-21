Россиян с застекленными балконами предупредили о наказании

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За самовольное застекление балкона грозит штраф

За самовольное остекление или обшивку балкона россиянам грозит штраф. Об этом предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет «Москва 24».

«Согласно Кодексу об административных правонарушениях, для граждан он составляет до двух с половиной тысячи рублей, для должностных лиц — до пяти тысяч, а для организаций — от 40 до 50 тысяч рублей», — уточнил специалист.

Бондарь пояснил, что фасад жилого здания считают общедомовым имуществом — любые его изменения требуют соблюдения установленных правовых норм. В противном случае будет нарушен единый архитектурный стиль и может появиться угроза безопасности жильцов и прохожих.

Ранее дачникам напомнили о штрафах за неправильные колодцы или скважины на участках. За использование воды без разрешения в коммерческих целях придется заплатить от 3000 до 5000 рублей, за несоблюдение санитарных норм — от 100 до 500 тысяч рублей или от 1 до 1,5 тысячи рублей, в зависимости от того, как будет оценено нарушение.