Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:50, 21 августа 2025Экономика

Россиян с застекленными балконами предупредили о наказании

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За самовольное застекление балкона грозит штраф
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Andrey Sayfutdinov / Shutterstock / Fotodom

За самовольное остекление или обшивку балкона россиянам грозит штраф. Об этом предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет «Москва 24».

«Согласно Кодексу об административных правонарушениях, для граждан он составляет до двух с половиной тысячи рублей, для должностных лиц — до пяти тысяч, а для организаций — от 40 до 50 тысяч рублей», — уточнил специалист.

Бондарь пояснил, что фасад жилого здания считают общедомовым имуществом — любые его изменения требуют соблюдения установленных правовых норм. В противном случае будет нарушен единый архитектурный стиль и может появиться угроза безопасности жильцов и прохожих.

Ранее дачникам напомнили о штрафах за неправильные колодцы или скважины на участках. За использование воды без разрешения в коммерческих целях придется заплатить от 3000 до 5000 рублей, за несоблюдение санитарных норм — от 100 до 500 тысяч рублей или от 1 до 1,5 тысячи рублей, в зависимости от того, как будет оценено нарушение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Усадьбы, картины и антикварное оружие. У бывшего замминистра обороны хотят изъять богатства более чем на миллиард рублей

    Рособрнадзор ответил на вопрос об изменении структуры ОГЭ и ЕГЭ

    Россиян с застекленными балконами предупредили о наказании

    Москвичам пообещали похолодание до плюс 6 градусов

    Часть крыла отвалилась от пассажирского самолета перед посадкой и попала на видео

    Суд потерял экс-замглавы Минобороны Иванова

    Зумеры возненавидели любимый предмет гардероба 40-летних

    Российская фигуристка выступит на отборе на Олимпиаду со старыми программами

    «Радиостанция Судного дня» повторила еще одну звучавшую перед СВО шифровку

    Популярный российский блогер получил визу в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости