Россиянам перечислили риски лишиться льгот на оплату ЖКУ

Адвокат Тютюнникова: Льготы теряют при разных адресах регистрации и долге за ЖКУ

Россияне могут лишиться льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) при разных адресах регистрации и долге, а также в ряде других случаев — эти ситуации в разговоре с РИА Новости перечислили юристы.

Специалисты напомнили, что в России есть две основные меры поддержки при оплате коммунальных услуг. Это льготы — скидки, которые предоставляются определенным категориям граждан без ограничения по доходу и срокам. Они делятся на федеральные и региональные. Россияне также могут обратиться за субсидиями — это временная помощь, назначаемая нуждающимся на основе дохода семьи и покрывающая часть расходов на ЖКУ.

Если, к примеру, родители и дети многодетной семьи зарегистрированы по разным адресам в разных регионах, региональные органы могут отказать в признании семьи многодетной, лишив ее льгот, рассказала адвокат Екатерина Тютюнникова. Хотя федерально статус многодетной семьи зависит только от количества детей, регионы часто вводят дополнительные требования к совместному проживанию или регистрации, отметила она.

Она также рассказала, что при неофициальной сдаче квартиры доход не учитывается, и субсидия сохраняется. Но при выявлении аренды (например, по жалобе соседей) соцзащита может отменить субсидию и потребовать вернуть суммы. Законодательство не устанавливает четких правил доказательства дохода от аренды, из-за чего возможны произвольные решения.

При договоре пожизненного содержания с иждивением право собственности на жилье переходит другому человеку. В этом случае льготы и субсидии, связанные с имуществом, прекращают действовать, так как собственник изменился, добавила управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Субсидии могут аннулировать, если есть долг за коммунальные услуги за предыдущий месяц, отметил гендиректор управляющей компании «Эксжил» Дмитрий Чуркин. Оплатить счет нужно до 10 числа следующего месяца (с 2026 года срок продлят до 15-го). Если долг есть, но он спорный, лучше не ждать — стоит заключить соглашение о реструктуризации долга с управляющей компанией и предоставить его в расчетный центр, чтобы сохранить субсидии, советует специалист.

Ранее депутаты Госдумы предложили снижать плату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 1 процент за каждый день просрочки выполнения заявки граждан в государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ. Это поможет управляющим компаниям (УК) более добросовестно относиться к работе, уверены авторы инициативы.