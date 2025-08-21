Путешествия
Россияне на сутки лишились отпуска на море из-за сломанного колеса самолета

Е1: В аэропорту Кольцово на сутки задержали рейс до Антальи
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российские путешественники на сутки лишились отдыха на побережье в Турции из-за неисправности самолета. Об этом сообщает Е1.

По данным источника, вылет в Анталью из аэропорта Кольцово должен был состояться 21 августа в три часа ночи, однако его перенесли на 05:10 утра 22 числа. Рейс задержали из-за сломанного колеса лайнера турецкой авиакомпании Corendon Airlines.

Пассажиры сообщили, что провели в воздушной гавани три часа. «В итоге нам сказали, что починить колесо не могут. Представители авиакомпании ничего толком не говорят», — отмечают собравшиеся в отпуск на море россияне, предположив, что оборудование должны привезти из Антальи.

Ранее стала известна стоимость путевки в самом дорогом курорте Турции, который пользуется спросом у российских туристов. По данным экспертов, за три последних года цена отпуска в турецких городах увеличилась на 31 процент.

