Россияне на сутки лишились отпуска на море из-за сломанного колеса самолета

Е1: В аэропорту Кольцово на сутки задержали рейс до Антальи

Российские путешественники на сутки лишились отдыха на побережье в Турции из-за неисправности самолета. Об этом сообщает Е1.

По данным источника, вылет в Анталью из аэропорта Кольцово должен был состояться 21 августа в три часа ночи, однако его перенесли на 05:10 утра 22 числа. Рейс задержали из-за сломанного колеса лайнера турецкой авиакомпании Corendon Airlines.

Пассажиры сообщили, что провели в воздушной гавани три часа. «В итоге нам сказали, что починить колесо не могут. Представители авиакомпании ничего толком не говорят», — отмечают собравшиеся в отпуск на море россияне, предположив, что оборудование должны привезти из Антальи.

