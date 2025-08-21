Российская пенсионерка перехитрила телефонных мошенников и помогла задержать курьера

В Саратовской области пенсионерка помогла задержать курьера мошенников

В городе Энгельс Саратовской области 80-летняя пенсионерка перехитрила телефонных мошенников и передала полицейским курьера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мошенники связались с женщиной и стали убеждать ее передать все сбережения «на декларирование», для этого деньги нужно было вынести на улицу курьеру. Однако пенсионерка сразу поняла, что ее пытаются обмануть — ранее по похожей схеме она уже лишилась около миллиона рублей. Тогда женщина позвонила в полицию и обо всем рассказала.

На встречу с курьером пенсионерка вышла с муляжом оговоренной суммы — миллион 200 тысяч рублей. В результате курьера задержали. Им оказался 21-летний житель Подмосковья, который по поручению координаторов ездил по российским регионам. Возбуждено уголовное дело.

