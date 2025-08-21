Россия
13:05, 21 августа 2025Россия

Российский подросток сутки скрывал от родителей укус змеи

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подмосковном Пушкино 16-летний подросток сутки скрывал от родителей укус змеи. Об этом сообщил Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».

По данным российского издания, юноша прогуливался по лесопарку у Учинского водохранилища. Вернувшись домой, он заметил на ноге отек и следы укуса рептилии. Взрослым школьник ничего рассказывать не стал.

Спустя день, когда нога сильно распухла, старшеклассник поделился тем, что с ним случилось, с отцом. Юношу отвезли в больницу.

Врачи лечили его три дня. Они отметили, что несовершеннолетнему повезло — змея оказалась не слишком ядовитой, иначе он мог бы погибнуть в течение нескольких часов.

До этого в Ленинградской области двое подростков попали в реанимацию после встречи со змеями.

Еще раньше в Санкт-Петербурге 13-летнюю школьницу ужалил скорпион.

