20:17, 21 августа 2025Силовые структуры

Российскому генералу запросили 12,5 года колонии

Обвинение запросило 12,5 года колонии генералу Оглоблину
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Гособвинение требует приговорить к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил России генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого в получении взятки в 12 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Также обвинение просит оштрафовать Оглоблина на 60 миллионов рублей.

По версии следствия, в период с 2016-го по 2021 год Оглоблин получил от представителей Пермского телефонного завода «Телта» 12 миллионов рублей за покровительство при исполнении многомиллионного гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России.

В 2022 году Оглоблин уже был осужден за хищение 1,6 миллиарда рублей бюджетных средств, но в особом порядке — за то, что он дал показания на других коррупционеров, он получил 4,5 года колонии. В марте 2024 года реальный срок Оглоблина был заменен на исправительные работы благодаря показаниям по делу Вадима Шамарина, которого обвиняют в получении 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» и главного бухгалтера фирмы.

