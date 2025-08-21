Экономика
03:16, 21 августа 2025Экономика

Ряду россиян напомнили о праве получать две пенсии

Депутат Госдумы Нилов заявил о праве ряда россиян получать две пенсии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что несколько категорий россиян могут получать две пенсии. Его слова приводит РИА Новости.

Нилов уточнил, что участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также дети-инвалиды, которые потеряли родителя в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, имеют право получить две пенсии в одно время.

«Особое внимание хочу уделить детям-инвалидам, которые получают пенсию по инвалидности. В случае, если их родитель погиб в ходе специальной военной операции, у них возникает право на получение второй пенсии — по случаю потери кормильца», — напомнил депутат.

Парламентарий добавил, что отдельные правила действуют для военнослужащих, сотрудников силовых структур, космонавтов и летчиков-испытателей. После выхода на пенсию по выслуге лет эти россияне при достижении пенсионного возраста могут оформить и страховую пенсию по старости, но без фиксированной выплаты.

Ранее в России сравнили размер пенсий мужчин и женщин. Сенатор Ольга Епифанова заявила, что размер выплаты у россиянок, который в июле впервые с 2015 года превысил среднюю величину показателя граждан РФ противоположного пола (23 249 против 23 028 рублей), будет больше, чем у мужчин, и в 2026-м.

