Из жизни
11:18, 21 августа 2025Из жизни

Рыбак выловил монструозную рыбу с зубами акулы

Британский рыбак поймал в реке Конго монструозную рыбу, которую боятся крокодилы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Danny Ye / Shutterstock / Fotodom

Британский рыбак Гэри Ньюман поймал 34-килограммовую тигровую рыбу-голиафа во время экспедиции по реке Конго в Африке. Об этом сообщает Daily Mirror.

48-летний житель города Чесхэм использовал в качестве наживки мертвую рыбу-бульдога. Именно с ее помощью ему удалось выманить монструозную хищницу, известную набором из 32 зубов, которые часто сравнивают с зубами акулы. «Рыба сорвалась очень быстро, как это обычно делают голиафы, и по весу я сразу понял, что это крупный экземпляр», — рассказал Ньюман после пятиминутной борьбы с добычей.

Тигровую рыбу-голиафа, или мбенгу, как ее называют в Африке, боятся даже мелкие крокодилы, она считается африканским аналогом пираньи. После фотосессии рыбак отпустил добычу обратно в воду, подчеркнув, что, несмотря на устрашающую внешнсть, этот вид очень уязвим.

Представители туркомпании Boroma Fishing назвали улов Ньюмана «исключительным достижением», отметив, что такие экземпляры попадаются раз в жизни. Вид Hydrocynus goliath играет важную роль в пищевой цепочке и экономике стран Центральной Африки, но из-за браконьерства его популяция постепенно сокращается.

Ранее сообщалось, что школьники из Мичигана поймали огромного миссисипского панцирника и удивились. Обычно эта рыба не водится в водоемах штата.

