01:33, 21 августа 2025Бывший СССР

Сальдо высказался о территориальных уступках со стороны Украины

Сальдо: Исконно русские Донбасс и Новороссия не могут быть уступкой Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Регионы Донбасса и Новороссии являются исконно русскими землями и поэтому не могут рассматриваться как возможная территориальная уступка со стороны Украины, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом пишет ТАСС.

Как отметил политик, Киеву не надо идти ни на какие территориальные уступки. «Она изначально была российской территорией. <...> Пусть по каким-то соглашениям она была отведена для Украины, но она продолжала оставаться российской», — высказался глава региона.

Сальдо добавил, что «это не территориальная уступка, это восстановление исторических границ России».

Ранее президент России Владимир Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью страны.

