Во всех iPhone найдена опасная уязвимость

Apple призвала обновить все iPhone и iPad из-за опасной уязвимости

Корпорация Apple призвала срочно обновить все iPhone и iPad. Об этом сообщается на сайте компании.

Найденная инженерами фирмы уязвимость находится в инфраструктуре безопасности Image I/O, которая позволяет приложениям читать различные форматы файлов. Хакеры могут заставить iOS записывать данные за пределами выделенного буфера памяти и удаленно выполнять вредоносный код. Уязвимость получила идентификатор CVE-2025-43300.

В Apple заявили, что опасную проблему удалось обнаружить и устранить. В компании призвали пользователей смартфонов и планшетов обновить операционную систему (ОС) до версии iOS 18.6.2 и iPadOS 18.6.2 соответственно.

В материале говорится, что уязвимость может быть использована на огромном количестве устройств. Так, под угрозой атаки оказались все смартфоны начиная с iPhone Xs и планшеты начиная с iPad 7-го поколения. Однако провести атаку на основе уязвимости CVE-2025-43300 крайне сложно, и в компании не стали раскрывать, известны ли Apple успешные случаи взлома.

Ранее Microsoft предупредила пользователей Windows 10 об окончании поддержки операционной системы. В компании напомнили, что в октябре Windows 10 перестанет получать обновления и патчи безопасности.