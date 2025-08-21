Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:59, 21 августа 2025Наука и техника

Во всех iPhone найдена опасная уязвимость

Apple призвала обновить все iPhone и iPad из-за опасной уязвимости
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Apple призвала срочно обновить все iPhone и iPad. Об этом сообщается на сайте компании.

Найденная инженерами фирмы уязвимость находится в инфраструктуре безопасности Image I/O, которая позволяет приложениям читать различные форматы файлов. Хакеры могут заставить iOS записывать данные за пределами выделенного буфера памяти и удаленно выполнять вредоносный код. Уязвимость получила идентификатор CVE-2025-43300.

В Apple заявили, что опасную проблему удалось обнаружить и устранить. В компании призвали пользователей смартфонов и планшетов обновить операционную систему (ОС) до версии iOS 18.6.2 и iPadOS 18.6.2 соответственно.

В материале говорится, что уязвимость может быть использована на огромном количестве устройств. Так, под угрозой атаки оказались все смартфоны начиная с iPhone Xs и планшеты начиная с iPad 7-го поколения. Однако провести атаку на основе уязвимости CVE-2025-43300 крайне сложно, и в компании не стали раскрывать, известны ли Apple успешные случаи взлома.

Ранее Microsoft предупредила пользователей Windows 10 об окончании поддержки операционной системы. В компании напомнили, что в октябре Windows 10 перестанет получать обновления и патчи безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хотел, чтобы мир стал лучше». Путин передал награду высокопоставленной сотруднице ЦРУ. Ее сын участвовал в СВО

    В России узнали о письме главкома ВСУ в Минздрав с просьбой спасти отца

    У обвиняемых в злоупотреблениях сотрудников Минобороны обнаружили имущество на миллионы

    Сбежавший с Украины футболист рассказал о переходе в российский клуб

    Россияне массово отправятся продлевать лето в четыре страны

    Путин обратился с трогательными словами к автору «Антошки»

    Шансы на возвращение IKEA в Россию оценили

    Популярная актриса кардинально сменила имидж

    В продолжении «Дьявол носит Prada» покажут похороны ключевого персонажа

    Гоблин отреагировал на запрет в России мема «Ненавижу, ***, цыган»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости