14:54, 21 августа 2025Силовые структуры

Школьницу изнасиловали на летних каникулах в российском регионе

В Ленобласти задержали 54-летнего иностранца за изнасилование ребенка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали 54-летнего гражданина Белоруссии за изнасилование ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

По данным источника, 19 августа в полицию обратилась мать 11-летней девочки. Она рассказала, что летом 2024 года мужчина изнасиловал ее малолетнюю дочь. В тот же день иностранец был задержан по месту жительства.

Известно, что в России он находился без регистрации и официально не работал. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили на 16 лет мужчину, надругавшегося над девочкой в гостинице.

