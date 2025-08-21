Слухи об отказе Индии от закупок российской нефти из-за санкций США не подтвердились

Данные об отказе Индии от покупки российской нефти из-за угроз США — фейк

Американское информационное агентство Bloomberg сообщило, что Индия отказалась от закупок флагманской российской нефти после повышения президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин против страны. На фоне этого нефтеперерабатывающие заводы Китая увеличили закупки сорта Urals.

Слухи о том, что индийские власти испугались американских санкций и почти отказались от российской нефти, не подтвердились. Индийские государственные нефтезаводы действительно брали паузу в закупках нефти из РФ на следующий день после того, как Вашингтон объявил о введении мер против Нью-Дели. Однако вскоре решили возобновить закупки топлива у Москвы. Покупателями выступили, в частности, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp.

По данным Bloomberg, угроза введения дополнительных пошлин со стороны США не повлияла на поставки сырой нефти из российских портов. «Поставки российской нефти (...) остаются в пределах, наблюдавшихся с начала года», — говорится в материале.

Посол Индии в РФ Винай Кумар заявил, что страна не откажется от закупок российской нефти. «Индия покупает то, что лучше для нее самой. (…) Это вопрос ее безопасности, экономических и энергетических интересов страны, в частности энергетических потребностей ее народа. Наше правительство ясно дало понять, что Индия примет все меры для защиты своих национальных интересов», — сказал он.

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заверил, что сотрудничество Москвы и Нью-Дели, особенно в энергетической сфере, остается на высоком уровне. Вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил, что Россия продолжает поставлять Индии нефть, уголь и нефтепродукты, а доля расчетов в нацвалютах превысила 90 процентов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия и Индия заинтересованы в совместных проектах по добыче энергоносителей на Дальнем Востоке и в арктическом шельфе. Он указал, что у стран хорошие результаты в сотрудничестве в сфере углеводородов, поставки российской нефти на индийский рынок.

В свою очередь, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что возобновление индийскими компаниями закупок российской нефти вопреки угрозам США еще раз показывает, что они сокращали поставки не по государственному указу.

Он указал, что в Индии не испугались вторичных санкций в виде промышленных импортных пошлин со стороны США.

«Они увидели, что против Китая не вводится ничего, а Китай еще больше покупает российской нефти, ни против Турции, которая является лидером по закупкам российских нефтепродуктов, ни против Бразилии, ни против Ближнего Востока, ни Венгрии, ни Словакии. (...) Поэтому дело-то не в нефти было, а дело в общем торге с Индией по условиям торговой сделки», — поделился эксперт.

Заместитель торгового представителя РФ в Индии Евгений Грива также отметил, что Индия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на высокие пошлины США и жесткую критику со стороны Белого дома.

По его словам, Россия продает нефть Индии со скидкой около пяти процентов, что не оставляет третьей по величине экономике Азии альтернатив. Кроме того, он уверен, что торговля между двумя странами будет расти примерно на десять процентов в год.

А временный поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин подчеркнул, что у России есть «совершенно особый механизм» для продолжения поставок нефти в Индию. Он указал, что, несмотря на вводимые санкции и рост тарифов со стороны США, импорт российской нефти останется на прежнем уровне.

«Скидка на российскую нефть для Индии составляет около 5 процентов. Индия понимает, что нет возможности изменить источник поставок»,— сказал дипломат.

В российских СМИ не распространилась информация о том, что власти Индии испугались американских санкций и почти отказались от российской нефти. Однако многие издания опубликовали новости о наращивании закупок нефти Китаем. Например, RT, «Известия», РБК , Ura.ru и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».