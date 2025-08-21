Моя страна
17:28, 21 августа 2025Моя страна

Сокровища византийской эпохи обнаружили в России

В Северной Осетии на курорте «Мамисон» нашли свыше 150 захоронений с артефактами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ВНЦ РАН

На территории будущей парковки курорта «Мамисон» в Северной Осетии археологи нашли около 150 древних захоронений. Работы ведет Центр скифо-аланских исследований ВНЦ РАН под руководством Владимира Чшиева, передает региональное отделение ГТРК.

Как сообщили специалисты, среди находок — сокровища византийской эпохи, в том числе редкие артефакты. В частности, был обнаружен серебряный арабский дирхем конца VIII — начала IX века, относящийся к эпохе Аббасидов. Кроме того, археологи нашли медальоны с изображениями грифонов, которые отражают культурное наследие дохристианской и византийской традиции.

Не обошлось и без предметов с христианской символикой. В раскопанных могильниках нашли бронзовые кольца с крестами, браслеты, височные подвески со вставками из прозрачного стекла и другие украшения.

Эксперты отмечают, что многие из найденных артефактов датируются VII–IX веками и имеют черты, указывающие на их происхождение из разных регионов. Это может свидетельствовать о широких торговых контактах жителей тех времен.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать князя Ярослава Мудрого, который правил еще в XI веке.

    Все новости