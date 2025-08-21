CNN: Уиткофф вручил орден Мужества семье помогавшего ВС России американца Глосса

Спецпосланник США Стив Уиткофф вручил орден Мужества семье американца Майкла Глосса, помогавшего Вооруженным силам (ВС) России и ушедшего из жизни в 2024 году на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского президента Дональда Трампа.

Мать американца Джулиан Галлина является заместителем директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по цифровым инновациям. Именно ей и ее супругу Уиткофф передал медаль.

«Она плакала вместе с мужем», — сообщил телеканалу неназванный американский чиновник. По его словам, для Уиткоффа этот жест был связан с памятью о детях и более широким посланием: «Давайте закончим эту войну».

Представитель ЦРУ прокомментировал эту новость по просьбе CNN. «Вся семья ЦРУ убита горем из-за их утраты. Джулиан и ее муж поделились: "Мы обожали нашего сына и скорбим об этой утрате каждую минуту. Мы ценим конфиденциальность в это трудное время"», — приводит телеканал слова представителя агентства.

«ЦРУ считает смерть Майкла личным семейным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности», — добавил он.

21-летний сын заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Майкл Глосс сражался в составе 137-го полка Воздушно-десантных войск Российской Федерации и пал в апреле 2024 года во время штурма в Донецкой народной республике (ДНР) — под Раздоловкой и Веселым.