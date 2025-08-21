Путешествия
Сразу три российских аэропорта ограничили работу

Росавиация: В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова ограничили полеты
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В аэропортах сразу трех российских городов — Волгограда, Калуги и Саратова — ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Сообщение о введении ограничений в воздушной гавани Волгограда появилось в 23:09 по московскому времени. В Калуге и Саратове они были введены в 23:50. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

Он пояснил, что это сделано с целью обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 20 августа уже вводились аналогичные ограничения в аэропортах Волгограда, Самары, Саратова и Тамбова.

