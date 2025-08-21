Мир
США впервые отказались осуждать в ООН территориальную целостность Грузии

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Впервые за последние 17 лет США не приняли участие в совместном заявлении нескольких членов Совета Безопасности ООН, в котором выражалась поддержка территориальной целостности Грузии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

19 августа в Совете Безопасности ООН прошло ежегодное заседание, посвященное годовщине пятидневной войны 2008 года, которое завершилось без принятия каких-либо официальных документов.

После его окончания несколько стран-членов Совбеза выступили с совместным заявлением, в котором назвали присутствие российских войск в Абхазии и Южной Осетии «незаконной оккупацией» и выразили поддержку «суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах». Заявление подписали Великобритания, Франция, Словения, Дания и Греция. Однако впервые с 2008 года США не поддержали принцип территориальной целостности Грузии.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет уделять необходимое внимание вопросам безопасности в Южной Осетии. По его словам, это важнейшее направление совместной работы двух стран. «Разумеется, будем как и прежде уделять необходимое внимание вопросам безопасности», — пообещал он.

