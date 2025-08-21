Стало известно о кустарной модернизации Ми-8 ВСУ

«Известия»: ВСУ проводят кустарную модернизацию Ми-8 для борьбы с БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят кустарную модернизацию вертолетов Ми-8 для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом стало известно газете «Известия».

Издание обратило внимание, что один из украинских Ми-8 получил многоствольный пулемет М134 Minigun с оптическим прицелом.

«Если установить на транспортном Ми-8 пулемет, коэффициент эффективности будет где-то 0,3», — считает экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Ранее ТАСС со ссылкой на Минобороны России сообщил, что один из авиаполков Вооруженных сил страны получил новую партию вертолетов Ка-52.

В июле концерн «Калашников» рассказал, что в рамках государственного контракта Минобороны России отгружена партия управляемых ракет «Вихрь-1».