Суд потерял экс-замглавы Минобороны Иванова

Суд потерял экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова

Суд перенес рассмотрение дела о банкротстве бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова из-за отсутствия сведений о его местонахождении. Об этом сообщает РБК.

По данным агентства, адвокат Иванова Денис Балуев сообщил, что его подзащитный содержится в московском СИЗО-2 «Лефортово». Но судья решил дождаться подтверждения этой информации из изолятора. Теперь дело рассмотрят в октябре.

Признать Иванова банкротом попросил ПСБ. Бывший чиновник не может обслуживать взятый для покупки дома кредит, поскольку «больше года находится под стражей, а все его имущество арестовано».

1 июля Московский городской суд приговорил экс-замглавы Минобороны к 13 годам лишения свободы.

Иванова взяли под стражу прошлой весной по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сумму которой оценили в 1,185 миллиарда рублей. Его обвинили в причастности к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году и растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы.